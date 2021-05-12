Рубцовск: Более 400 праздничных мероприятий провели в учреждениях УИС Алтайского края ко Дню Победы

|

11 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Культурно-массовые и спортивные мероприятия прошли во всех учреждениях УИС региона. В колониях были организованы концерты художественной самодеятельности, прошли лекции и викторины на знание памятных дат и исторических фактов о Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, акции «Открытка Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и «Минута молчания».

В общежитиях отрядов были оформлены тематические стенды «Есть такая профессия — Родину защищать», «Великие сражения» и «Города воинской славы». В библиотеках и административных зданиях учреждений действовали выставки, посвященные военной тематике. Кроме того, среди осужденных провели более 80 турниров и соревнований.

Осужденные подготовили и отправили открытки и видео-поздравления с Днем Победы родственникам — ветеранам войны и труженикам тыла. В сам праздник, на территории ИК-9 и ИК-5 состоялось возложение цветов к мемориалам, посвященным погибшим на защите Родины.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

ВРубцовске