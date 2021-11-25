Рубцовск: Госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дороге в зимнее время года » Городской портал — вРубцовске.ру

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24 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В зимний период времени года все участники дорожного движения должны быть особенно внимательны на дорогах и строго соблюдать Правила дорожного движения. Водителям необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами. В непогоду водителям не рекомендуется выезжать на личном транспорте без острой на то необходимости, по возможности воспользуйтесь услугами общественного транспорта.

Предельно внимательными водителям надо быть при проезде мостов, железнодорожных переездов. Одной из основных ошибок водителей при езде по заснеженной или обледенелой дороге является неправильный выбор скорости. Выбирая скорость, не забывайте, что на снегу тормозной путь увеличивается почти втрое. Не нужно забывать и о пешеходах. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, остановкам общественного транспорта, снижайте скорость до минимума. Нередки случаи, когда под колесами транспортных средств оказываются животные. Чаще всего подобные ДТП происходят на загородных трассах. Наезд автомобиля на крупного зверя может привести к значительному повреждению автомобиля и к тяжелым травмам водителя и пассажиров. Чтобы избежать негативных происшествий на дороге, необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, чтобы у водителя всегда была возможность снизить скорость и вовремя остановиться.

Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательнее относиться к своему самочувствию. Если вдруг за рулем Вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль.

Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, осадки и туман также снижают видимость на дорогах. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности. Недопустимо при переходе через дорогу слушать музыку в наушниках или разговаривать по мобильному телефону. Это отвлекает и пешеход может не успеть заметить приближающуюся опасность.

Помните, что от Вашего поведения на улице и дороге зависит Ваша собственная жизнь и жизнь других участников дорожного движения.

Фото: miasskiy.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске