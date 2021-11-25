Рубцовск: Руководитель Алтайкрайстата рассказала, насколько активно жители региона переписались на портале Госуслуг » Городской портал — вРубцовске.ру

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24 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Жители Алтайского края участвовали во Всероссийской переписи населения тремя способами: дома с помощью переписчика, на стационарных переписных участках и самостоятельно, на портале Госуслуг.

— Возможностью онлайн-переписи чаще пользовались в Барнауле, а особенно в Индустриальном районе краевой столицы, где каждый третий переписался с использованием портала Госуслуг. Также высокая активность была в Бийске, Новоалтайске, Рубцовске. А из сельских территорий чаще переписывались на госуслугах жители Павловского района, — сообщила Ольга Валерьевна.

Подведение итогов Всероссийской переписи населения будет подведено в два этапа. Предварительные итоги масштабного статистического мероприятия о численности и возрастно-половом состоянии населения станут известны уже в апреле 2022 года. Полные итоги Всероссийской переписи населения, согласно постановлению Правительства России, будут обнародованы в четвертом квартале 2022 года. Ознакомиться с полученными данными можно будет в свободном доступе на сайте Росстата.

Фото: пресс-служба Алтайкрайстата

Автор: vizitka01

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