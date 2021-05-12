ГОРНЯК22 13.05.2021

Рубцовск: В Рубцовске сотрудники полиции и ветераны МВД приняли участие в субботнике

20 часов Ago

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11 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне праздника Дня Победы ветераны, сотрудники и стажеры полиции организовали проведение субботника в сквере Комсомольской Славы в городе Рубцовске. Участники мероприятия навели порядок на территории мемориала, установленном в память сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

«Каждый год ветераны и сотрудники полиции принимают участие в городском субботнике. Особое внимание уделяют обустройству памятников и мест захоронения героев, отдавших свои жизни при исполнении служебного и воинского долга, высаживают деревья, очищают территорию», — отметил в ходе мероприятия ветеран Алексей Мостович.

ГОРНЯК22 13.05.2021

ГОРНЯК22 13.05.2021

Фото: пресс-служба МО МВД России «Рубцовский»

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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