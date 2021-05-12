Рубцовск: Рубцовских работодателей приглашают принять участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних

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11 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Центр занятости населения города Рубцовска приглашает работодателей принять активное участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время, или в период летних каникул.

— Если Вам нужны дополнительные рабочие руки для выполнения работ, не требующих специальной подготовки и полезных для Вашего предприятия или организации, Вы можете принять на временную работу несовершеннолетних граждан.

— Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан дает возможность работодателям использовать на предприятиях дополнительную рабочую силу, а подросткам получить первый трудовой опыт и свои денежные средства, участвуя в различных видах общественно-полезной деятельности.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Рубцовск, пр-т.Ленина, 47А , тел: 8 (385-57) 9-45-39.

Фото: открытые источники

Автор: vizitka77

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