Рубцовск: В Алтайском крае товарный поезд несколько километров тащил по путям легковушку » Городской портал — вРубцовске.ру

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22 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае водитель легковушки погиб при столкновении с товарным поездом. По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, ДТП произошло накануне вечером на железнодорожном переезде в районе посёлка Ягодный (г.Барнаул).

Легковушка въехала под грузовой состав поезда. По предварительным данным, водитель автомобиля 1973 года погиб. В машине был один, — уточнили в ведомстве.

В свою очередь очевидцы рассказали, что поезд тащил ВАЗ по путям несколько километров. Помимо прочего, инцидент попал на видео.

Фото и видео: «Инцидент Барнаул»

Автор: vizitka77

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