Рубцовск: Телефонные мошенники путем обмана похитили деньги у двух рубцовчанок » Городской портал — вРубцовске.ру

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22 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Полиция Рубцовска предупреждает горожан о звонках мошенников с целью хищения денежных средств.

Накануне в полицию города обратилась 44-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег путем обмана. Предварительно установлено, что на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником полиции.

Позвонивший сообщил о том, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя и в настоящее время уже одобрен кредит в 400 тысяч рублей. Чтобы этого не произошло необходимо в короткий срок получить одобренную сумму и перевести на безопасный счет, а затем вернуть банку кредитные средства. Потерпевшая о подобных мошенничествах знала, но подготовленные злоумышленники несколько раз звонили ей и в конце концов смогли убедить женщину перевести деньги. Рубцовчанка по инструкции неизвестного оформила кредит и отправила 385 тысяч на указанный номер в онлайн приложении.

Другой факт мошенничества совершен в социальной сети «Одноклассники». Неизвестное лицо взломало страницу родственницы 62-летней рубцовчанки и предложило получить 25 тысяч рублей в рамках программы «Пандемия» в качестве компенсации за перенесенное заболевание. Потерпевшая в переписке сообщила данные своей банковской карты, с которой впоследствии были списаны денежные средства 13 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции осуществляют оперативно-следственные мероприятия по установлению виновных лиц.

Ранее мы сообщали, что в Рубцовске сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в кражах из садовых домиков.

Фото: regnum.ru

Автор: vizitka01

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