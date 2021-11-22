Рубцовск: О стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года » Городской портал — вРубцовске.ру

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21 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 номер 344 утверждена новая редакция Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (далее — Стратегия).

В обновленном документе стратегического планирования определены цели, задачи и основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму с учетом стоящих перед Российской Федерацией вызовов и угроз. Уточнены и закреплены такие основополагающие понятия, как идеология насилия, радикализм, экстремистская идеология, проявления экстремизма (экстремистские проявления), субъекты противодействия экстремизму и противодействие экстремизму. Обозначены сформировавшиеся к настоящему времени внешние и внутренние экстремистские угрозы, требующие корректировки деятельности всех субъектов противодействия экстремизму.

В этой связи необходимо принятие дополнительных мер по повышению эффективности прокурорского надзора, координации, межведомственного взаимодействия и оперативности реагирования субъектов противодействия экстремизму на изменения общественно-политической обстановки в стране, требуется продолжить наращивание усилий по предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов, а также по недопущению распространения экстремистской идеологии, в первую очередь в молодежной среде и информационном пространстве.

Особое внимание требуется уделить выявлению и пресечению деструктивной деятельности иностранных или международных неправительственных организаций, направленной на дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической обстановки в Российской Федерации, нарушение единства и территориальной целостности страны. Должны проводиться проверочные мероприятия в отношении иностранных организаций и подконтрольных им российских объединений, осуществляющих под видом гуманитарных, образовательных, культурных, национальных и религиозных проектов деструктивную деятельность по инспирированию протестной активности населения с использованием социально-экономических, экологических и иных факторов.

Наиболее опасными и требующими пристального внимания проявлениями экстремизма признаны:

— возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе путем распространения призывов к насильственным действиям;

— склонение, вербовка или иное вовлечение отдельных лиц, в первую очередь молодежи, в деятельности экстремистских сообществ и организаций;

— организация и проведение несогласованных публичных мероприятий (включая протестные акции), массовых беспорядков, привлечение к участию в них несовершеннолетних лиц, не только легче поддающихся идеологическому и психологическому воздействию, но и при определенных обстоятельствах, не подлежащих уголовной ответственности;

— подготовка и совершение насильственных экстремистских акций и террористических актов.

Основной площадкой для экстремистских проявлений стали информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет», посредством которых распространяется идеология насилия, пропаганда радикальных идей, призывы к экстремизму и терроризму, недостоверная общественно значимая информация, размещаемая под видом достоверных сообщений.

В целях эффективной реализации органами прокуратуры основных направлений государственной политики в сфере противодействия экстремизму, обозначенных в Стратегии, необходимо совершенствовать правоприменительную практику, повысить эффективность профилактики, выявления и пресечения преступлении и административных правонарушений экстремистской направленности, реализацию принципов неотвратимости соразмерности наказания за осуществление экстремистской деятельности.

Помощник прокурора города Рубцовска

юрист 1 класса М.В. Васюк

Фото: tvlesnoy.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске