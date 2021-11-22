Рубцовск: В Рубцовске сотрудники ГИБДД провели акцию «Пристегни ребенка!» » Городской портал — вРубцовске.ру

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21 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. «Пристегни ребенка!» — с таким призывом к водителям, в преддверии Всемирного дня ребенка (отмечается 20 ноября), юные инспектора дорожного движения МБОУ «Лицей Эрудит» совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» вышли на дороги города, чтобы напомнить водителям правила перевозки детей-пассажиров. Ведь, ребенок, который садится в машину, даже не задумывается о том, что с ним может что-то случиться, ведь его везут родители. И получается, что взрослые сами не обеспечивают безопасность перевозок детей. Применение ремней безопасности водителем, пассажирами, использование детских удерживающих устройств должно являться необходимым условием при эксплуатации транспортных средств.

Именно сегодня инспектора ДПС уделили особое внимание правилам порезки детей, они останавливали автомобили, смотрели, правильно ли водители перевозят детей, в каком состоянии ремни безопасности в салоне автомобиля.

Юные участники акции «Пристегни ребенка!» привлекали внимание общественности яркими тематическими буклетами, громкими речевками, обращались к водителям с просьбой о необходимости применения детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей-пассажиров.

Уважаемые родители, помните, что детское автокресло — это залог здоровья и безопасности Вашего ребенка в автомобиле! Ребенок всегда должен быть пристегнут!

Ранее мы сообщали, что сотрудники ГИБДД Рубцовска стали донорами крови.

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД Рубцовска

Автор: vizitka01

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