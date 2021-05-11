Рубцовск: В ДТП на трассе А-322 «Барнаул — Рубцовск» погиб молодой водитель ВАЗа

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10 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь молодого водителя, произошло ранним утром 9 мая на участке автодороги А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с республикой Казахстан», в трех километрах от села Калистратиха Калманского района.

Как пояснили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, предварительно установлено, что водитель 1996 года рождения, двигаясь со стороны города Алейска в сторону города Барнаула на автомобиле ВАЗ-2110, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Митсубиши Кантер», под управлением водителя 1984 года рождения.

В результате произошедшего ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2110 скончался на месте происшествия, водителю «Митсубиши Кантер» оказана медицинская помощь, не госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: Telegram-канал «В курсе 22»

Автор: vizitka77

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