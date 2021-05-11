Рубцовск: Рубцовчане приняли участие в велопробеге, посвященном 76-ой годовщине Победы

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10 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне Дня Победы воспитанники отделения «Лыжные гонки» спортивной школы «Спарта», участники команды «Шагающий Рубцовск» и жители города Рубцовска, ведущие здоровый образ жизни, приняли участие в велопробеге, посвященном 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В память о подвиге наших предков участники мероприятия почтили минутой молчания павших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к мемориалу на площади имени 21-го Гвардейского стрелкового полка. Затем организованной колонной выдвинулись из города. Маршрут предстояло преодолеть внушительный — Рубцовск — с. Половинкино — Рубцовск (около 35 км).

В с. Половинкино участники забега возложили цветы к стелле героям, павшим а годы Великой Отечественной войны. Всего в велопробеге приняли участие 21 человек.

Фото: пресс-служба спортивной школы Рубцовска «Спарта»

Автор: vizitka01

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