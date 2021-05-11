Рубцовск: В Алтайском крае с горы «Чертов палец» сорвалась девушка

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10 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Уроженка села Ая Алтайского района, 1985 года рождения, сорвалась с горы «Чертов палец». Сообщение о случившемся на систему 112 поступило 9 мая ровно в 21 час. На место происшествия выехали спасатели, — сообщают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По прибытию на место происшествия, закрепив спасательные веревки к деревьям, пожарные спустились по крутому склону, где и обнаружили пострадавшую. При помощи носилок и спасательных веревок спасатели быстро провели эвакуацию девушки до автомобиля скорой медицинской помощи. После чего пострадавшая была благополучно госпитализирована в центральную городскую больницу города Горно-Алтайска.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю призывает жителей и гостей края к соблюдению мер безопасности, находясь в природной среде. Многие маршруты требует особой подготовки, опыта, высокой квалификации, а самое главное — серьезного отношения к собственной безопасности.

Фото: 22.mchs.gov.ru

Автор: vizitka01

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