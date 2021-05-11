Рубцовск: В России могут запретить ватные палочки и одноразовую посуду

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10 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В России могут ввести запрет на одноразовую посуду и ватные палочки в ближайшие несколько лет. Об этом заявила вице-премьер по вопросам сельского хозяйства и экологии Виктория Абрамченко, — пишет телеканал «Звезда». По ее словам, сейчас правительство активно работает над инициативой запрета неперерабатываемого и трудно перерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды, ватных палочек, трубочек.

Абрамченко выразила мнение, что при запрете пластиковой посуды и ватных палочек промышленность «быстро перестроится на экологичные товары».

«Все цивилизованные страны идут по этому пути. Большинство россиян уже поддерживают ограничения в использовании неперерабатываемых материалов, и идею раздельного сбора», — сказала Абрамченко.

Фото: zak-kor.net

Автор: vizitka01

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