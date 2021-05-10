Рубцовск: В Рубцовском районе посадили «Лес Победы»

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09 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовском районе росгвардейцы приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Лес Победы», направленной на сохранение памяти о павших в борьбе с фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны.

В год 76-летия Великой Победы на десяти гектарах за селом Половинкино было высажено 5 000 саженцев сосны. Эта акция стала традиционной, — сообщает пресс-служба Росгвардии по Алтайскому краю. Ежегодно в ней принимают участие представители администрации района, сельсоветов, общественных организаций, военнослужащие, волонтеры, школьники и неравнодушные жители края.

Росгвардейцы вышли на акцию вместе со своими семьями, ведь это прекрасная возможность провести несколько часов на свежем воздухе с детьми и близкими, облагородить природный ландшафт и почтить память наших земляков защитивших Родину от немецко-фашистских захватчиков.

«Данная акция позволяет сохранить память о героизме солдат Великой Отечественной войны, объединить разные поколения современных семей, ведь каждый саженец вырастет деревом в память об отце, деде, прадеде» — подчеркнул замкомандира полка по работе с личным составом подполковник Назим Эсрефов.

Фото: 22.rosguard.gov.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске