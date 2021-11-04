Рубцовск: Общественники при УФСИН России по Алтайскому краю приняли участие в работе съезда общественных и религиозных организаций » Городской портал — вРубцовске.ру

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03 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Съезд, который прошел в Тюмени, состоялся по инициативе Общественного Совета УФСИН России по Тюменской области при содействии Общественного Совета при УФСИН России по Алтайскому краю. Главными его темами стали развитие института тюремных капелланов (социальных служителей), обучение методам взаимодействия с администраций территориальных органов УИС.

В работе съезда приняли участие представители общественных и религиозных организаций из Самары, Уфы, Перми, Тюмени, Омска, Новокузнецка, Барнаула, а также Кыргызской Республики. Делегаты делились опытом взаимодействия с представителями УИС по организации воспитательной работы с осужденными, эффективной ресоциализации заключенных в социум.

— Я увидела, как работает капелланская служба в исправительных учреждениях Тюменской области, услышала отзывы о ней сотрудников и руководителей управления. Это хороший опыт и для нашей практики, — отметила Председатель Общественного Совета при УФСИН России по Алтайскому краю Юлия Скандакова.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka77

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