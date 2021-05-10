Рубцовск: За прошедшую неделю 570 жителей края пострадали от присасывания клещей

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09 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С начала сезона активности клещей (05.04.2021 г.) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось более 989 человек (2020 г. — 2 856), из них 356 детей до 14 лет (2020 г. — 1 061).

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 2,1% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.

Пик активности клещей прогнозируется во 2-3 декадах мая и начале июня. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.

Фото: vremya-nt.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске