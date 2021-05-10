ГОРНЯК22 11.05.2021

Рубцовск: За прошедшую неделю 570 жителей края пострадали от присасывания клещей

18 часов Ago

 | 

09 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С начала сезона активности клещей (05.04.2021 г.) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось более 989 человек (2020 г. — 2 856), из них 356 детей до 14 лет (2020 г. — 1 061).

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 2,1% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.

Пик активности клещей прогнозируется во 2-3 декадах мая и начале июня. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.

Фото: vremya-nt.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: В Барнауле в честь Дня Победы до восьми вечера включили пешеходный фонтан с подсветкой 

Алтапресс: В Барнауле в честь Дня Победы до восьми вечера включили пешеходный фонтан с подсветкой 

Горняк22
18 часов Ago
9 мая в Барнауле включили фонтаны, в том числе и первый в городе пешеходный фонтан на улице Панфиловцев, сообщает правительство Алтайского края. Пешеходный фонтан в Барнауле....
Алтапресс: «Мама, я жив». В День Победы в Барнауле провели трогательную акцию в память о погибших детях войны

Алтапресс: «Мама, я жив». В День Победы в Барнауле провели трогательную акцию в память о погибших детях войны

Горняк22
18 часов Ago
Детские игрушки, рисунки и даже поделки принесли барнаульцы к специальному стенду в рамках всероссийской патриотической акции «Детство, растоптанное войной». Акция "Детство, растоптанное войной"...
Алтапресс: По главной улице с оркестром. Как прошел парад Победы в Барнауле

Алтапресс: По главной улице с оркестром. Как прошел парад Победы в Барнауле

Горняк22
18 часов Ago
9 мая в Барнауле губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с ветеранами и членами регионального правительства приветствовал участников торжественного шествия войск Барнаульского гарнизона. Парад...
Алтапресс: Путин принял Парад Победы на Красной площади и заявил, что победу над нацизмом одержал именно советский народ

Алтапресс: Путин принял Парад Победы на Красной площади и заявил, что победу над нацизмом одержал именно советский народ

Горняк22
18 часов Ago
9 мая в 10 часов утра в Москве на Красной площади начался парад Победы. Его принимает президент России Владимир Путин. Он наблюдал за торжественным маршем войск...
Алтапресс: Как Барнаул отмечает 9 мая. Выставка военной техники, парад Победы и возложение цветов у Мемориала Славы

Алтапресс: Как Барнаул отмечает 9 мая. Выставка военной техники, парад Победы и возложение цветов у Мемориала Славы

Горняк22
18 часов Ago
9 мая в столице Алтайского края отметили 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В связи с отменой шествия «Бессмертного полка» тысячи барнаульцев искали другие...

Читать по теме:

ВТОПЕ: