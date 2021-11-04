Рубцовск: Рассказываем откуда берутся ковидные больные и как «борются» с болезнью в Рубцовске » Городской портал — вРубцовске.ру

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03 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. О реальной обстановке дел с выявлением и лечением коронавируса в Рубцовске рассказал главный редактор «вРубцовске.ру» Сергей Сущевский, столкнувшийся на личном опыте с болезнью.

«Все началось с того, что 18 октября у моей мамы поднялась высокая температура, появился сильный кашель и другие симптомы схожие при заражении коронавирусной инфекцией. Мы позвонили на «скорую» объяснили ситуацию, после чего, спустя непродолжительное время приехала «неотложка». Фельдшер провела осмотр, выписала лекарства и дала направление на флюорографию, а также на ПЦР—тест на коронавирус.

В этот же день тест на коронавирус был сдан, флюорографию тоже сделали. Через два дня в поликлинике (ГБ №2) сообщили, что тест положительный. После этого к ней периодически наведывались медработники, смотрели за состоянием здоровья, привозили бесплатные лекарства и консультировали по лечению. В общем, претензий к медикам «ГБ №2» в данном случае нет, за исключением того, что маму, будучи инфицированной, пришлось возить по городу, чтобы сдать тест и пройти флюорографию.

Учитывая тот факт, что я практически каждый день был с мамой в контакте, 20 октября я поехал в «Диагностический центр г.Рубцовска» и тоже сдал (платно) тест на коронавирус. Результат был отрицательным. Примечательно здесь то, что сдавать тест в «диагностике» идут все подряд и больные, и не больные, вход для прохождения теста отдельный, как положено, а вот, выдают результаты в общей регистратуре, и только лично в руки тому, кто его сдавал. Исходя из этого, можно предположить, что у всех пациентов «Диагностического центра», помимо своих заболеваний, с которыми они пришли на прием к врачам, есть реальная угроза заразиться коронавирусом.

Идем дальше.

После получения отрицательного результата, на следующий день у меня поднялась высокая температура (около 39 градусов), появился кашель, полностью пропали вкусовые ощущения и обоняние. Также пришлось звонить на «скорую», где в том числе, было сказано, что был контакт с инфицированным коронавирусом человеком. Через пару часов приехала «неотложка». Фельдшер от поликлиники, относящейся к ГБ №3 г. Рубцовска, провела осмотр, выписала лекарства и на этом, все ограничилось. Мои пояснения о том, что я был в контакте с инфицированным человеком были проигнорированы. По поводу назначения повторного тестирования, фельдшер пояснила, что решение об этом принимает врач, а соответственно, если он сочтет необходимым сделать тест, то сделают, а так, посоветовала пройти тестирование в «Диагностическом центре» платно.

Больше по себе я никуда не обращался, так как было не до разборок. Покупал и лечился теми же препаратами, что назначали матери. Примерно на 9-й день стало полегче, но, тогда же, симптомы болезни проявились у супруги. У нее поднялась температура, начался сильный кашель, сильные головные боли, тошнота, рвота и т.д. Я позвонил на «скорую», объяснил ситуацию, пояснил что был контакт с инфицированным человеком. Часа через четыре приехала «неотложка». Фельдшер провела осмотр, сказала что это не коронавирус, выписала лекарства и уехала. Лекарства, которые она выписала мы купили, супруга их выпила, но головная боль и тошнота продолжала усиливаться из-за чего пришлось дважды, в течении дня, вызывать скорую помощь.

С учетом того, что головные боли не проходили, в понедельник (текущей недели), мы позвонили в поликлинику (ГБ №3 (на Киевской)) и вызвали врача на дом. Врач пришла, произвела осмотр, выяснила что был контакт с инфицированным человеком и что удивительно, наконец то, взяла тест на коронавирус. Правда только у супруги, но, все же… Сказала, что результаты будут через два дня, то есть в среду. Сегодня с самого утра пытались выяснить в нашей поликлиники результаты, но безрезультатно. В первой половине дня сказали, что обращайтесь после обеда, а после обеда сказали, что уже все ушли. Ну и, с учетом того, что завтра праздник, скорее всего, результаты мы узнаем только в следующий понедельник», — рассказал Сергей Сущевский.

«Хочу также отметить, что помимо подтвержденной болезни у мамы, коронавирус подтвердился у ее мужа, который был привитым, а также у ее сестры, которая также привита от коронавируса», — добавил он.

«Помимо сказанного, хочу поделиться еще одним интересным, на мой взгляд фактом. На минувшей неделе моей маме стало хуже. Стало тяжело дышать. Они с мужем вызвали «скорую», которая их обоих увезла на КТ в ковидный госпиталь Рубцовска. Результаты КТ показали, что поражение легких незначительное, а вот домой им пришлось добираться на такси. А, потом это такси продолжает таксовать, а соответственно, разносить инфекцию дальше», — подытожил главред «вРубцовске.ру».

Фото: krasnodar.bezformata.com

Автор: vizitka77

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