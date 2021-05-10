ГОРНЯК22 11.05.2021

Рубцовск: В Рубцовске раздали несколько тысяч георгиевских ленточек

18 часов Ago

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09 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. На протяжении пятнадцати лет в преддверии празднования Дня Победы Рубцовск традиционно присоединяется к Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка». В этом году силами студентов и школьников города, молодежных объединений, военнослужащих войсковой части 6720 проведено 8 мероприятий, в ходе которых жителям и гостям города роздано 7 600 лент, — сообщает пресс-служба МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска.

7 мая «точками» акции стали открытая площадка торгового центра «Мария-Ра» на проспекте Ленина, крытая площадка центра «Радуга». Накануне, 8 мая, в рамках молодежного агитпробега «Фронтовые бригады» на 6 «фронтовых привалах» состоялись концертные программы с вручением георгиевских лент. Помимо вышеназванных мероприятий силами молодежных активов проведены акции в организациях и на предприятиях города Рубцовска.

Фото: bravo.rubtsovsk.org

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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