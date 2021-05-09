ГОРНЯК22 09.05.2021

Рубцовск: Осужденные в Алтайском крае состязались в выпечке куличей

9 часов Ago

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08 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» приурочили к празднованию светлой седмицы — первой пасхальной недели. Участие в нем приняли осужденные, обучающиеся в профессиональном образовательном учреждении номер 274 ФСИН России по профессии «Пекарь».

К участию в конкурсе допустили 12 осужденных — две группы по шесть человек. Конкурс включал два этапа: практический и теоретический. В рамках практического осужденные должны были приготовить пасхальный кулич и презентовать его жюри. Теоретический этап предполагал решение тематического кроссворда.

Согласно технологической карте осужденные выпекали творожный пасхальный кулич без дрожжей. Обязательным условием было четкое следование рецептуре приготовления хлебобулочного изделия. Креативность конкурсантам разрешалось проявить в украшении кулича.

Яркие ароматные куличи осужденные презентовали жюри, в состав которого вошли преподаватели ПОУ номер 274. Особое внимание члены жюри обращали на то, пропекся ли кулич, на вкусовые качества хлебобулочного изделия, оригинальность оформления и подачу.

Группе-победителю вручили почетную грамоту, отличившимся в ходе конкурса осужденным — благодарности.

ГОРНЯК22 09.05.2021

ГОРНЯК22 09.05.2021

ГОРНЯК22 09.05.2021

ГОРНЯК22 09.05.2021

ГОРНЯК22 09.05.2021

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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