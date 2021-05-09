Рубцовск: В партиях яблок, прибывших в Алтайский край из Казахстана, обнаружен карантинный объект

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08 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 5 мая 2021 года сотрудники Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования свежих яблок, отобранных от партии общей массой 19 500 кг. Отметим, продукция прибыла в регион из Республики Казахстан.

Так, в ходе энтомологических исследований в трех партиях подкарантинной продукции был обнаружен карантинный для территории Российской Федерации объект — калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus регniciosus Comst.).

Полученные результаты испытаний переданы в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Как отметили в ведомстве, употребление в пищу таких фруктов совершенно безопасно. Опасны щитовки только на посадочном материале.

Для справки. Калифорнийская щитовка — опасный вредитель плодовых культур. Идентификация щитовки осуществляется только по взрослым самкам. У взрослой самки калифорнийской щитовки щиток округлый диаметром от 1,5 до 2,0 мм, слегка выпуклый, темно-серый в центре и более светлый по краям. Окраска щитков близка к цвету коры дерева. Тело калифорнийской щитовки округлое, окраска лимонно-желтая.

Калифорнийская щитовка относится к карантинным объектам ограниченно распространенным на территории Российской Федерации.

В местах поражения калифорнийской щитовки на плодах и молодых побегах образуются красные пятна, образуются характерные продольные и поперечные трещины коры, происходит верхушечное усыхание деревьев. Всего калифорнийская щитовка поражает около 270 видов растений из 84 семейств.

Фото: infopro54.ru

Автор: vizitka01

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