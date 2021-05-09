Рубцовск: Накануне Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны в Алтайском крае вручают продуктовые наборы

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08 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 829 продуктовых наборов и поздравительных открыток будут вручены ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. Наборы подготовлены за счет средств краевого бюджета и сформированы из продуктов питания алтайских производителей.

Как сообщает Министерство социальной защиты Алтайского края, подарки вручаются ветеранам дома с 5 по 9 мая поздравительными мобильными бригадами. Учитывая эпидемиологическую ситуацию бригады, оснащены средствами защиты, перед выездом проводится термометрия.

Справка: по состоянию на 25 апреля в Алтайском крае проживает:

— 12361 ветеран Великой Отечественной войны, в том числе по категориям:

— 413 — участников ВОВ;

— 3455 — вдов участников ВОВ;

— 9842 — тружеников тыла;

— 166 — жителей блокадного Ленинграда;

— 212 — бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей.

Фото: aksp.ru

Автор: vizitka01

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