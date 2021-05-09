Рубцовск: В рубцовской школе на средства гранта откроют медиастудию

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08 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В конце марта были определены победители краевого грантового конкурса на поддержку школьных инициатив «Я считаю». В этом году на конкурс поступило 83 заявки из более чем 30 муниципалитетов края, одобрены 64 из них.

В Новороссийской средней школе Рубцовского района на внутришкольном голосовании победу одержал проект «Медиастудия Art-Boom», он и был направлен на грантовый конкурс школьных проектов «Я считаю», где набрал по оценке жюри 30 баллов из 32 возможных и школа стала получателем гранта.

Цель реализации проекта — создать материально-техническую базу для раскрытия и реализации творческих способностей учащихся в различных направлениях искусства и единое медиапространство, где школьники во внеурочное время получат возможность научиться новому в области музыкальной грамоты, пения, актерского мастерства, основ культуры речи и ораторского искусства, исполнения классического, народного, современного танцев и др.

«В нашей школе работают кружки по вокалу, хореографии, театральному и радио-искусству. Мы хотим демонстрировать свои творческие способности, но у нас нет качественного оборудования и мы не можем реализовать многие идеи и проекты в области современного искусства, — рассказали авторы проекта, — Так у нас возникла идея объединить все направления в арт-медиастудию под названием Art-Boom, создать общее пространство, оснащенное хорошим оборудованием, которым будут пользоваться все ученики школы, создавать творческие номера, проводить мероприятия и реализовывать свои проекты».

Сначала, по словам авторов проекта Art-Boom, будет создан художественный совет, куда войдут активные участники кружков и педагоги-кураторы. Затем планируется оборудовать пространство и приобщить заинтересованных школьников к активной творческой деятельности. Для реализации проекта будут закуплены и установлены акустическая система, световое оборудование, микшерный пульт, два ноутбука, вокальная радиосистема, микрофоны для трансляции радиоэфиров и потолочные громкоговорители.

Студия Art-Boom будет работать по четырем направлениям: вокал, хореография, театральное искусство и радио-искусство. В каждом направлении помимо педагога, ведущего занятия, будет лидер, входящий в состав художественного совета. Каждое направление будет реализовывать свои творческие проекты, связанные с современными тенденциями. У ребят уже имеются задумки и идеи: хореографические сюиты и миниатюры с элементами театрального искусства, арт-челлендж и театр теней, постановка мюзиклов и ролевое чтение литературных произведений в прямом эфире.

Как сообщает Министерство образования и науки Алтайского края, на заключительном этапе реализации проекта пройдёт заседание художественного совета и педагогов с администрацией школы, на котором будут подведены итоги и спрогнозирована будущая деятельность арт-медиастудии.

Общая стоимость реализации проекта — 363 836 рублей, сумма грантовой поддержки — 308 836 рублей, 30 000 рублей — внебюджетные средства школы и 25 000 рублей — спонсорская помощь. Кроме того, родители обязуются сделать косметический ремонт сцены, а старшеклассники — провести генеральную уборку актового зала, изготовить декорации, сшить танцевальные и сценические костюмы.

Сроки реализации проекта — с апреля по сентябрь текущего года.

Фото: i0.wp.com

Автор: vizitka01

ВРубцовске