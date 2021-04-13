Рубцовск: Инициатива Ирины Шудры нашла отражение в поручениях президента РФ

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12 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Владимир Путин по итогам встречи с лидерами думских фракций, состоявшейся в конце марта текущего года, дал поручение рассмотреть совместно с Госдумой вопрос о сохранении повышенной выплаты к пенсии по старости и инвалидности тем, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет, а потом переехал жить в город.

Предложения о соответствующих поправках, по поручению президента, должны подготовить до мая, текущего года.

Как отмечает Российская газета, на указанной встрече, Владимир Путин согласился, что нужно посмотреть на ситуацию с надбавками.

Справка:

До настоящего времени включительно, в России, те граждане, которые проработали на селе боле тридцати лет, а после переехал жить в город, теряют надбавки к пенсии в размере 25%.

«При чем здесь человек живет на селе, не живет — главное, что он отработал определенное время на селе», — считает Путин.

Стоит отметить, что изначально с инициативой внесения изменений в законодательные акты по данной теме выступила депутат АКЗС Ирина Шудра.

«Предложение было поддержано всеми фракциями Алтайского краевого Законодательного Собрания, после чего было направлено в Госдуму», — пояснила журналисту портала «вРубцовске.ру» Ирина Павловна.

Фото: пресс-служба АРО ПП ЛДПР

Автор: vizitka01

ВРубцовске