Рубцовск: В Алтайском крае по нацпроекту «Жилье и городская среда» началось активное благоустройство первых объектов 2021 года

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07 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Так, к работам приступили на 18 дворовых и 19 общественных территориях в нескольких городах: Барнауле, Бийске, Заринске, Рубцовске, Горняке, Алейске, а также в селах: Алтайском, Поспелихе, Мамонтово, Новоегорьевке, Павловске, Ключах, Ребрихе, Родино и Шипуново. Подрядчики выполняют демонтаж старых архитектурных форм и покрытий, подготавливают площадку.

Министерство строительства и жилищно-комммунального хозяйства Алтайского края сообщает, всего в перечень территорий, которые в этом году обновляются, вошли 175 объектов в 42 муниципальных образованиях. Среди них: парки, набережные, скверы, места отдыха, пешеходные зоны, спортплощадки и мемориалы. Общая стоимость работ составит 688 млн рублей, 663 млн из которых — это средства федерального бюджета.

Напомним, что тем временем, в Алтайском крае продолжается голосование за объекты, которые будут благоустроены по нацпроекту уже в следующем году.

Фото: vrubcovske.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске