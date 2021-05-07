ГОРНЯК22 07.05.2021

Рубцовск: В Рубцовске начали демонтаж «Дома под шпилем»

8 часов Ago

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05 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Признанный несколько лет назад аварийным «Дом под шпилем» начали сносить. На данный момент демонтирована кровля и частично окна.

Работы начаты сразу с приходом теплых дней. Что будет на этом месте в перспективе, пока не известно.

Напомним, еще в марте 2019 года, журналисты портала «вРубцовске.ру», дабы привлечь внимание властей, так как была реальная угроза обрушения одной из стены дома, в котором на тот момент еще проживали люди, провели возле дома одиночный пикет. Буквально на следующий день, на месте было проведено выездное совещание, которое провел глава Рубцовска Дмитрий Фельдман. В процессе совещания были даны указания управляющей компании усилить юго-восточную стену, а Управлению ЖКХ, провести работу по уведомлению граждан, проживающим в доме о необходимости переселения в маневренный фонд.

Фото: «вРубцовске.ру»

ГОРНЯК22 07.05.2021

 

ГОРНЯК22 07.05.2021

 

ГОРНЯК22 07.05.2021

 

ГОРНЯК22 07.05.2021

 

ГОРНЯК22 07.05.2021

 

ГОРНЯК22 07.05.2021

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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