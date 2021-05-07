ГОРНЯК22 07.05.2021

Рубцовск: В Алтайском крае изъяли почти тонну санкционных груш

8 часов Ago

 | 

06 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Санкционные груши «Конференция» весом 942,2 кг изъяты в ходе совместной проверки Алтайских таможенников, сотрудников Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Барнаульской транспортной прокуратуры.

В двух торговых точках города было обнаружено 74 ящика свежих груш сорта «Конференция», по внешнему виду и таре упаковки схожих с товарами Евросоюза, запрещенных к ввозу. При осмотре на некоторых ящиках были выявлены следы первоначальной маркировки, удаленные механическим путем. Какие-либо документы на товар у продавцов отсутствовали.

Это уже не первая партия санкционных товаров, выявленная сотрудниками Алтайской таможни с начала 2021 года. Так, в одном из барнаульских магазинов было изъято более 25 кг европейских сыров, а на продуктовом рынке города Бийска — более 250 кг санкционных яблок.

Для справки: С 2014 года установлен запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению (Указ Президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»).

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Автор: vizitka01

ВРубцовске

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Война в искусстве: какие культурные события, посвященные Дню Победы, пройдут в Барнауле

Алтапресс: Война в искусстве: какие культурные события, посвященные Дню Победы, пройдут в Барнауле

Горняк22
8 часов Ago
В этом году барнаульцы остались без салюта, но не без культурных событий, посвященных Великой Отечественной. Куда сходить и что посмотреть в честь Дня Победы — в обзоре...
Алтапресс: Всем будет леденец. 5 ярких трендов сезона, которые сделают из вас куколку

Алтапресс: Всем будет леденец. 5 ярких трендов сезона, которые сделают из вас куколку

Горняк22
8 часов Ago
Пока Барби примеряла на себе костюм космонавта от Роскосмоса, дизайнеры украли ее розовые платьица и дали поносить нам. Рассказываем, что еще такого детского и игрушечного...
Алтапресс: Столичный размах. Сравниваем дорогущие квартиры в потрясающих местах Москвы и Барнаула

Алтапресс: Столичный размах. Сравниваем дорогущие квартиры в потрясающих местах Москвы и Барнаула

Горняк22
8 часов Ago
Жилыми «квадратами» тоже можно мериться. У двух столиц оказалось много общего. Рублевка, центральная площадь, здание правительства и набережная есть в каждой из них. И пусть...
Алтапресс: Проверено на себе. Как корреспондент altapress.ru пробежал полумарафон в Казани и чуть не умер от счастья

Алтапресс: Проверено на себе. Как корреспондент altapress.ru пробежал полумарафон в Казани и чуть не умер от счастья

Горняк22
8 часов Ago
2 мая состоялось одно из главных легкоатлетических событий России — Казанский марафон. Это 14 тыс. участников из 67 регионов и 29 стран мира, сотни волонтеров,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: