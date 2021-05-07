ГОРНЯК22 07.05.2021

Рубцовск: Более 120 осужденных привлекли в Алтайском крае к уборке памятников и мемориалов

8 часов Ago

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06 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Акция, приуроченная к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, в течение многих лет проводится в городах и селах Алтайского края. Ее проводит руководство УИИ совместно с органами местного самоуправления.

В этом году к уборке памятников и мемориалов привлекли более 120 осужденных к обязательным работам. Они привели в порядок территории памятников, мемориалов, мест захоронений участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В рамках акции был убран бытовой мусор, сухая трава и листва вокруг стел, расчищены газоны, подметены пешеходные дорожки, покрашены бордюры.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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