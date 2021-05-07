Рубцовск: В Алтайском крае после гибели туристки возбудили уголовное дело

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06 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели туристки из Новосибирска во время сплава по реке Песчаная в Смоленском районе.

Как пояснили в региональном управлении следкома, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В частности, по материалам доследственной проверки стало известно, что днем 2 мая 2021 года в Смоленском районе при осуществлении сплава по реке Песчаная опрокинулось надувное маломерное судно – рафт с туристами из Новосибирской области. В результате происшествия 47 – летняя женщина не смогла выплыть и утонула, ее тело было обнаружено в этот же день спасателями недалеко от поселка Красная горка.

В настоящее время следователями СК проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Автор: vizitka01

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