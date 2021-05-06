ГОРНЯК22 06.05.2021

Рубцовск: В Рубцовске начали демонтаж «Дома под шпилем»

5 часов Ago

 | 

05 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Признанный несколько лет назад аварийным «Дом под шпилем» начали сносить. На данный момент демонтирована кровля и частично окна.

Работы начаты сразу с приходом теплых дней. Что будет на этом месте в перспективе, пока не известно.

Напомним, еще в марте 2019 года, журналисты портала «вРубцовске.ру», дабы привлечь внимание властей, так как была реальная угроза обрушения одной из стены дома, в котором на тот момент еще проживали люди, провели возле дома одиночный пикет. Буквально на следующий день, на месте было проведено выездное совещание, которое провел глава Рубцовска Дмитрий Фельдман. В процессе совещания были даны указания управляющей компании усилить юго-восточную стену, а Управлению ЖКХ, провести работу по уведомлению граждан, проживающим в доме о необходимости переселения в маневренный фонд.

Фото: «вРубцовске.ру»

ГОРНЯК22 06.05.2021

 

ГОРНЯК22 06.05.2021

 

ГОРНЯК22 06.05.2021

 

ГОРНЯК22 06.05.2021

 

ГОРНЯК22 06.05.2021

 

ГОРНЯК22 06.05.2021

Автор: vizitka01

ВРубцовске

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Барнаульская ГИБДД рассказала байкерам о правилах и штрафах

Алтапресс: Барнаульская ГИБДД рассказала байкерам о правилах и штрафах

Горняк22
5 часов Ago
В связи с началом мотосезона Госавтоинспекция Барнаула решила напомнить водителям двухколесного транспорта о соблюдении дорожной дисциплины, местах, где ездить нельзя и штрафах за неповиновение. Мотосезон....
Алтапресс: Ложь одометра. Почему на вторичном авторынке России и Барнаула можно нарваться на скрученный пробег

Алтапресс: Ложь одометра. Почему на вторичном авторынке России и Барнаула можно нарваться на скрученный пробег

Горняк22
5 часов Ago
Эксперты автомобильного портала Дром проверили 75 тыс. объявлений о продаже б/у автомобилей через сервис «Дром.История Авто». Оказалось, что 65% выставленных на вторичный...
Алтапресс: Барнаульский зоопарк претендует на Национальную премию

Алтапресс: Барнаульский зоопарк претендует на Национальную премию

Горняк22
5 часов Ago
Барнаульский зоопарк стал победителем регионального этапа Национальной премии «Золотой Меркурий», сообщают сотрудники парка в своем сообществе «Вконтакте». Теперь им предстоит всероссийский этап...
Алтапресс: Экс-руководителя алтайской компании «СтройГАЗ-Цемент» обязали заплатить 1,3 млрд рублей

Алтапресс: Экс-руководителя алтайской компании «СтройГАЗ-Цемент» обязали заплатить 1,3 млрд рублей

Горняк22
5 часов Ago
Краевой арбитраж обязал экс-руководителя обанкротившегося торгового дома «СтройГАЗ-Цемент» выплатить более 1,3 млрд рублей. Такой суммой суд оценили его субсидиарную ответственность...

Читать по теме:

ВТОПЕ: