Рубцовск: Путин поручил выплатить по 10 тысяч семьям с детьми к началу учебного года

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04 мая 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент России Владимир Путин поручил в августе 2021 года выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Утвержденный главой государства перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить <…> предоставление в августе 2021 г. единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты», — говорится в документе.

Об исполнении поручения Правительство обязано доложить до 1 сентября.

Фото: smi.today

Автор: vizitka01

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