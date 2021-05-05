ГОРНЯК22 05.05.2021

Рубцовск: Житель Алтайского края продавал несуществующие велосипеды

7 часов Ago

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04 мая 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. В суд направлено уголовное дело по обвинению в совершении дистанционных мошенничеств. В ходе расследования установлено, что в период с января по июнь 2020 года 24-летний житель города Камень-на-Оби путем обмана похитил у доверчивых граждан около 50 тысяч рублей.

На одном из распространенных сайтов молодой человек размещал объявления с заведомо ложной информацией о продаже велосипедов. Когда находился покупатель, злоумышленник убеждал его о необходимости внесения предоплаты за приобретаемый товар, а потом уже обещал осуществить доставку. Держать свое обещание злоумышленник не намеревался, так как реально никаких велосипедов у него не было. После получения предоплаты он не отвечал на звонки, а в дальнейшем и вовсе отключал телефон. Суммы граждане перечисляли различные: от 4 до 15 тысяч рублей.

Злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Ущерб потерпевшим в настоящее время не возместил, так как все похищенные денежные средства потратил на свои личные нужды. От его действий пострадали семь человек. Это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Московской, Костромской и Ярославской областей.

Фото: smolnews.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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