Рубцовск: В Алтайском крае задержали сбежавшего из мест лишения свободы осужденного

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03 мая 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Алтайскому краю, экипаж отдела вневедомственной охраны по городу Новоалтайску задержал мужчину, сбежавшего из колонии-поселения.

Предварительно установлено, что осужденный по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений» и приговоренный к трем годам лишения свободы самовольно покинул колонию-поселение.

Приметы разыскиваемого были доведены до всех экипажей вневедомственной охраны. В тот же день экипаж группы задержания Росгвардии, двигаясь по маршруту патрулирования, заметил на одной из городских улиц подходившего под описание гражданина. Заметив патрульный автомобиль, мужчина попытался скрыться, но был задержан. Им оказался разыскиваемый осужденный.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в отдел полиции.

Фото: 22.rosguard.gov.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске