ГОРНЯК22 04.05.2021

Рубцовск: За прошедшую неделю 239 жителей края пострадали от присасывания клещей

8 часов Ago

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03 мая 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. С начала сезона активности клещей (05.04.2021 г.) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось более 419 человек (2020 г. — 1852), из них 183 ребенка до 14 лет (2020 г. — 723). 

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, специалистами вирусологической лаборатории в 2,6% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.

Пик активности клещей прогнозируется в мае. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.

Фото: s14.stc.all.kpcdn.net

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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