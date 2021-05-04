ГОРНЯК22 04.05.2021

Рубцовск: Жители Алтайского края смогут выбрать способ участия во Всероссийской переписи населения

8 часов Ago

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03 мая 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Жители Алтайского края и Республики Алтай смогут выбрать способ участия во Всероссийской переписи населения. Масштабное статистическое мероприятие состоится в стране уже в этом году.

Способов участия во Всероссийской переписи населения несколько. Приоритетным является самостоятельное заполнение переписных листов с помощью сети Internet на портале Госуслуг. Можно будет воспользоваться компьютером для общего пользования в помещениях многофункциональных центров «Мои документы».

Переписчики будут осуществлять и традиционный поквартирный обход, но вместо обычных бумажных бланков будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на стационарных участках.

Как отметила руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова, перепись нужна, чтобы получить объективные данные о социально-демографических, экономических и национальных характеристиках населения.

Например, итоги прошлой Всероссийской переписи населения 2010 года государство использовало для разработки демографических и социальных программ, национальных проектов в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и жилищной сфере. За прошедшие годы многое изменилось, и, соответственно, требуется актуализация данных.

Фото: пресс-служба Алтайкрайстата

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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