Рубцовск: Внимание! Будьте осторожны в обращении с огнем в быту!

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14 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В крае ежедневно регистрируются пожары, произошедшие из-за неосторожного обращения с огнем, на которых получают травмы и гибнут люди, огнем уничтожается имущество. Не будьте беспечны! Помните: любая неосторожность при обращении с огнем может стать причиной непоправимой трагедии.

Приближается летний сезон, который, к сожалению, сопровождается большим количеством пожаров. Обращаем внимание владельцев домов, частных хозяйств, дачных участков на соблюдение требований правил пожарной безопасности! Сжигание мусора и прошлогодней травы в непосредственной близости от строений и оставленные без присмотра костры, неисправная электропроводка и печное отопление в домиках, неосторожность при курении — это основные причины пожара. Владельцы домов при строительстве нередко нарушают противопожарные разрывы между домиками и постройками, что способствует распространению огня.

Рекомендуем соблюдать следующие требования правил пожарной безопасности:

— очищать от сухой травы и мусора прилегающую к дому территорию;

— не бросать не затушенные окурки и спички в сухую траву;

— не разводить костры;

— очищать проезды к домам;

— выполнять электропроводку согласно требованиям нормативных документов по электроэнергетике.

Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в жилом секторе, газопроводах, транспортных коммуникациях, а также в ходе проведения работ в лесных массивах и в поле.

Будьте осторожны при обращении с огнем! ВАША безопасность в ВАШИХ руках!

Фото: ds03.infourok.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске