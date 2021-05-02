Рубцовск: В Рубцовске на территории школы собака укусила первоклассника

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01 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Инцидент произошел накануне днем, когда дети играли во дворе школы №18. По словам очевидцев, собака укусила малыша, когда тот побежал.

«Собака бегала на территории школы. Дети же бегают, она мальчишку за ногу укусила. Хорошо не сильно», — пояснила журналисту портала «вРубцовске.ру» женщина, на глазах у которой это произошло.

«Бабули там на «Мире» их подкармливают (собак — прим. редакции), сама видела, как одна сердобольная бабушка водички им наливала», — добавила она.

Как выяснилось из разговора с многодетными мамами Рубцовска, ситуация с собаками в школьных дворах и общественных местах, не единичная. По словам мамочек, бездомные собаки также бегают во дворе школы №26 и возле Гимназии №3, а также в парке им. Кирова.

Исходя из сложившихся обстоятельств, создающих реальную угрозу жизни и здоровью рубцовчан, многие вспомнили про приют для бездомных животных «Алиса», который ранее занимался отловом бездомных собак на улицах города, но в результате травли со стороны, так называемых, «зоозащитников» и введением новых правил по отлову, и содержанию безнадзорных животных, вынужден был отказаться от указанной деятельности.

Принимая во внимание богатый опыт по отлову и содержанию бездомных животных, приюта «Алиса», журналист портала «вРубцовске.ру» обсудил сложившуюся в городе проблему с директором приюта, Мариной Степановой.

По словам Марины Александровны, проблему с бездомными собаками на городских улицах нужно решать комплексно и совместно с городскими властями, так как, помимо отлова животных, чтобы исключить повторных случаев скопления безнадзорных животных в общественных местах, а соответственно, и случаев нападения животных на людей, нужно проводить работу с рубцовчанами, которые подкармливают собак на улицах, создавая тем самым все условия для их размножения.

Еще одним препятствием в урегулировании проблемы с бездомными животными на городских улицах, стали новые правила по отлову и содержанию бездомных животных, введение которых, по сути, исключило возможность участия городских приютов для бездомных животных, в тендерах на отлов животных, так как, чтобы привести в полное соответствие нововведениям технические условия приюта, необходимо вложить, даже по скромным подсчетам, более трех миллионов рублей. Естественно у приюта таких денег нет.

В свою очередь, ситуацию с безнадзорными животными на улицах Рубцовска прокомментировал, в социальных сетях, официальный представитель горадминистрации:

«В настоящее время Администрация города Рубцовска обратилась за помощью к приютам для бездомных животных городов Барнаул и Славгород. К сожалению, на конкурсы, которые Администрация города объявляет по отлову бездомных собак, никто не выходит. Администрация города знает данную проблему и старается всеми силами ее решить. Обо всех предпринимаемых мерах мы будем информировать горожан», — отметил представитель.

Учитывая вышесказанное, можно предположить, что в ближайшее время, без вмешательства в ситуацию властей, проблема с безнадзорными животными в Рубцовске, с каждым днем будет лишь усугубляться.

Напомним, как мы сообщали ранее, на данный момент в Рубцовске возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), поводом для возбуждения которого послужило нападение бездомных собак на 5-летнего ребенка, произошедшее 19 апреля текущего года, во время прогулки ребенка с мамой, на территории парка «ПРОМЕТЕЙ» в городе Рубцовске. Ребенок, в результате укусов, был госпитализирован в медицинское учреждение.

Фото: hour24.ru

Автор: vizitka77

ВРубцовске