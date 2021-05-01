ГОРНЯК22 02.05.2021

Рубцовск: О чем спросят рубцовчан в ходе предстоящей Всероссийской переписи населения

16 часов Ago

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30 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае и Республике Алтай, как и во всей стране, осенью текущего года состоится очередная Всероссийская перепись населения. Переписчики в течение месяца соберут данные о каждом жителе региона. О чем спросят представители статистических ведомства?

Многие вопросы переписных листов давно стали привычными, и повторяются в каждой новой переписи, так как необходимо сохранить преемственность для сопоставления итогов предыдущих переписей населения с данными новой переписи и отслеживания тенденций демографических и социальных явлений, происходящих в обществе.

Каждому из нас предстоит ответить на вопросы утвержденной формы переписного листа, который содержит сведения об отдельном человеке: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, состояние в браке, источники средств к существованию, занятость и др.

Важно отметить, что в переписном листе не было и нет вопроса о размере дохода. Речь идет только об источниках средств к существованию, например, «заработная плата» или «пенсия» без дополнительной детализации, и тем более документального подтверждения, — подчеркивают в Алтайкрайстате.

Одно из нововведений — у населения поинтересуются не только владением тем или иными языками, но и активностью использования этих языков в повседневной жизни. Эти данные позволят оценить эффективность образовательных программ, определить приоритетные направления поддержки культурных инициатив.

В отдельный переписной лист вынесены вопросы, связанные с жилищными условиями населения (тип жилого помещения, период постройки дома, общее число жилых комнат и другие).

Фото: Алтайкрайстат

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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