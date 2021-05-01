Рубцовск: Рубцовчан в Родительский день не повезут на кладбища

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30 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с действующими на территории Алтайского края ограничительными мерами, введенными указом губернатора и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора РФ по соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в Рубцовске массовая организация перевозки жителей в Родительский день 11.05.2021 к городским кладбищам осуществляться не будет. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Фото: pixabay.com

Автор: vizitka01

ВРубцовске