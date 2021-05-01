ГОРНЯК22 02.05.2021

Рубцовск: Рубцовчан в Родительский день не повезут на кладбища

16 часов Ago

 | 

30 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с действующими на территории Алтайского края ограничительными мерами, введенными указом губернатора и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора РФ по соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в Рубцовске массовая организация перевозки жителей в Родительский день 11.05.2021 к городским кладбищам осуществляться не будет. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Фото: pixabay.com

Автор: vizitka01

ВРубцовске

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Активисты сумели вытащить барнаульского чиновника на разговор в Мизюлинскую рощу

Алтапресс: Активисты сумели вытащить барнаульского чиновника на разговор в Мизюлинскую рощу

Горняк22
16 часов Ago
Общественники добились изменения проекта благоустройства Мизюлинской рощи. Об этом сообщил Telegram-канал «Ленина, 59А». Встреча по поводу Мизюлинской рощи в Барнауле. https://t.me/Lenina59A...
Алтапресс: «Не в себе что ли?»: барнаульцы оценили решение мэрии отменить маршрутку до новостроек

Алтапресс: «Не в себе что ли?»: барнаульцы оценили решение мэрии отменить маршрутку до новостроек

Горняк22
16 часов Ago
Барнаульцы в соцсетях обсуждают решение администрации города вернуть маршрут автобуса № 6 на прежнюю схему движения. Мнения по традиции разделились. Пересечение ул. Ускова и...
Алтапресс: Пропавшего 8-летнего мальчика нашли в шалаше в Алтайском крае

Алтапресс: Пропавшего 8-летнего мальчика нашли в шалаше в Алтайском крае

Горняк22
16 часов Ago
Нашли живым пропавшего накануне в селе Шубинка Егорьевского района 8-летнего мальчика, сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Алтайскому краю. Полиция. vk.com/mvd22 «Совместными усилиями...
Алтапресс: Краевой Минстрой отказался заключать соглашение с «ЭКО-Утилизацией» и назначил регоператором другую компанию

Алтапресс: Краевой Минстрой отказался заключать соглашение с «ЭКО-Утилизацией» и назначил регоператором другую компанию

Горняк22
16 часов Ago
По итогам конкурса регионального оператора по обращению с ТКО в Барнаульской зоне выбрали компанию «ЭКО-Утилизация». Однако, возникли бюрократические сложности, и Минстрой отказался подписывать договор, сообщается...

Читать по теме:

ВТОПЕ: