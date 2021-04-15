Рубцовск: В Рубцовске объявлен месячник по санитарной очистке и благоустройству города

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14 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В целях санитарной очистки городских территорий от мусора, скопившегося в зимний период, главой города Дмитрием Фельдманом подписано постановление о проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству Рубцовска. В документе, в частности, говорится, что месячником чистоты объявлен период с 12.04.2021 по 07.05.2021. Дни 16, 23, 30 апреля и 7 мая 2021 года считаются общегородскими днями по наведению чистоты на территории города.

Рекомендовано гражданам, имеющим домостроения на праве частной собственности, обеспечить наведение и поддержание чистоты и порядка на прилегающих территориях.

Рекомендовано руководителям предприятий, организаций, учреждений иных форм собственности, владеющих зданиями и нежилыми помещениями на праве собственности, арендаторам обеспечить наведение, поддержание чистоты и порядка на закрепленных и прилегающих территориях.

Рекомендовано руководителям объектов торговли и общественного питания обеспечить наведение, поддержание чистоты и порядка на закрепленных и прилегающих к ним территориях города Рубцовска.

Фото: trkterra.ru

Автор: vizitka01

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