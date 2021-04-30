Рубцовск: В Алтайском крае ускорилась инфляция

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29 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В марте годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась по сравнению с февралем на 0,4 п.п., до 6,3%. Это выше, чем в целом по Сибирскому федеральному округу и по России (5,7% и 5,8% соответственно). На повышение инфляции в крае преимущественно повлияли общие для всей страны факторы: сокращение предложения на отдельных продовольственных рынках, расширение потребительского спроса на непродовольственные товары при сохранении давления со стороны издержек.

Продовольственные товары

В марте годовой прирост цен на продовольствие в крае ускорился до 8,4% после 7,7% в феврале. Издержки птицеводов продолжили увеличиваться из-за роста стоимости сырья для кормов на фоне высоких мировых цен на зерно и снижения его урожая в крае. Увеличилась стоимость импортных ветеринарных препаратов, инкубационных яиц, оборудования на фоне произошедшего ранее ослабления рубля. Это привело к увеличению темпов прироста цен на яйца и куриное мясо. Существенное удорожание комбикормов в животноводстве также повлияло на рост цен на питьевое молоко. Снижение запасов картофеля в условиях невысокого урожая прошлого года и рост импорта привели к дальнейшему увеличению годового темпа прироста цен на картофель. В то же время в результате реализации принятых Правительством России административных мер по введению предельной стоимости в марте замедлился рост цен на сахар в годовом выражении по сравнению с февралем. Расширилось предложение продукции в результате снятия временных ограничений на поставки томатов из ряда стран-экспортеров. Это способствовало снижению цен на помидоры. Реализация запасов гречихи сельхозпроизводителями перед началом посевной привела к замедлению роста цен на гречневую крупу.

Непродовольственные товары

Прирост цен на непродовольственные товары в марте ускорился до 7,1% в годовом выражении после 6,6% в феврале. Повышение темпа роста цен на бензин было обусловлено ежегодным изменением ставок акциза и пересмотром параметров демпферного механизма. Сохраняется недостаток предложения на рынке новых автомобилей после приостановки производства весной прошлого года. Это способствовало переориентации спроса на вторичный рынок и ускорению роста цен на подержанные иномарки. Весной прошлого года производители древесно-стружечных плит приостановили их выпуск в связи с пандемией. Это привело к сокращению запасов и дальнейшему ускорению роста цен на такие плиты. Увеличение мировых цен на металл в связи с восстановлением спроса привело к ускорению роста цен на металлочерепицу.

В то же время замедлился годовой рост цен на бытовую технику из-за статистического эффекта высокой базы прошлого года. С началом режима самоизоляции в прошлом году наблюдался повышенный спрос на бытовую технику длительного пользования.

Услуги

Прирост цен на услуги в марте продолжил замедляться и составил 1,7% в годовом выражении после 1,9% в феврале. На замедление повлияло отсутствие в этом году индексации стоимости проезда в маршрутном такси г. Рубцовска в отличие от марта прошлого года.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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