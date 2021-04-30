ГОРНЯК22 30.04.2021

Рубцовск: На создание первого в Алтайском крае технопарка в Рубцовске направят полмиллиарда рублей

8 часов Ago

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29 апреля 2021 г. — VRUBCOVSKE.RU. Об этом губернатор Виктор Томенко рассказал в ходе представления на сессии АКЗС ежегодного доклада о деятельности правительства Алтайского края в 2020 году.

«В прошлом году мы приступили к строительству в Рубцовске первого в крае промышленного технопарка в сфере машиностроения и металлообработки. Это позволит обеспечить льготный доступ малого бизнеса к производственным площадям и помещениям. На эти цели из федерального бюджета краю выделено 500 миллионов рублей, потребуются средства и частного инвестора. В результате уже в 2022 году на площадках промышленного технопарка резиденты должны создать не менее 180 новых рабочих мест», — рассказал глава региона.

В настоящее время на площадке ведутся строительно-монтажные работы, заказано и изготавливается новейшее высокоточное оборудование.

Фото: altairegion22.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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