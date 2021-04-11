Рубцовск: Председатель Следственного комитета России поставил на контроль расследование ряда уголовных дел

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10 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю организована проверка по материалам СМИ, в ходе которой предстоит выяснить обстоятельства, при которых жителей аварийного дома переселяют в непригодное жилье, а также проверить действия сотрудников администрации сельского совета Бийского района, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда, на предмет халатности, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель Следственного комитета поручил руководителям территориальных следственных подразделений доложить о проведенных к настоящему времени в рамках расследования уголовных дел комплексе следственных действий, установить все обстоятельства преступлений и лиц, причастных к их совершению, а также дать принципиальную правовую оценку их действиям (бездействию).

Фото: inkazan.ru Автор: vizitka01

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