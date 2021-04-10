Рубцовск: Как обезопасить себя от мошенников при покупке дома или квартиры?

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09 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. «Сейчас очень часто в средствах массовой информации рассказывают о мошенничестве с недвижимостью при покупке. Можно ли как-то защитить себя от преступников?» — спрашивает жительница Барнаула Оксана Суменкова.

На вопрос отвечает начальник отдела регистрации ограничений (обременений) Управления Росреестра по Алтайскому краю Татьяна Афанасьева:

— Очень важно обратить внимание на элементарные меры безопасности: не копировать и не передавать никому документы, удостоверяющие личность, а также документы на объекты недвижимости, чтобы мошенники не могли воспользоваться этими данными.

Перед любой сделкой необходимо запрашивать сведения из ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости) — это может быть выписка о правах на зарегистрированный объект, где прописаны актуальные сведения об объекте недвижимости, о собственниках, а также ограничения и запреты, которые возможно существуют на данный момент. Также заявители могут попросить выписку о переходе права, она также является общедоступной, здесь можно увидеть всю историю объекта с момента регистрации прав первого собственника и до сегодняшних дней.

В качестве профилактической меры собственник имеет право подать заявление о невозможности проведения сделок без его личного участия на тот случай, когда какое-то лицо по доверенности от имени владельца напишет заявление на переход права или прекращение права. Если владелец подаст заявление о запрете проведения регистрационных действий без его личного участия, продать квартиру или дом по доверенности не сможет никто. Подать такое заявление можно подать в любой МФЦ (многофункциональный центр).

Обращаю внимание собственников на то, что в интересах правообладателей важно оставлять в Росреестре на сайте в личном кабинете свой электронный адрес. В таком случае, по данному адресу будут направлены все сведения о совершении сделок с Вашим имуществом, это не обязательно переходы права, это может быть и изменения и прекращения прав и какие-то ограничения. Так или иначе, правообладатель будет обладать полной информацией о каких-то действиях, совершаемых с его объектом недвижимости.

Фото: zemli.org

Автор: vizitka01

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