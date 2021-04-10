Рубцовск: В Рубцовске прокуратурой проведена проверка строительства нового детского сада

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09 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Проведена проверка реализации национального проекта «Демография» на территории города. В рамках такового выделено 276 млн. бюджетных средств для строительства детского сада на 280 мест, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства Алтайского края

Проверка показала, что имеются отставания от графика выполнения строительно-монтажных работ, готовность указанного объекта при плане 58%, составляет 43%. В целях предупреждения несвоевременного окончания строительства детского сада, прокурором Рубцовска застройщику объявлено предостережение.

Фото: epp.genproc.gov.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске