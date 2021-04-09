Рубцовск: В Алтайском крае начался первый этап операции «Дети России – 2021»

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08 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. На территории края начался первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021». Операция проводится в рамках реализации положений стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации.

Основной целью операции является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

В период проведения операции будут организованы проверки по месту жительства несовершеннолетних, входящих в группу риска, и асоциальных семей, состоящих на профилактическом учете в органах системы профилактики. Также будут проводиться рейды в местах массового скопления несовершеннолетних, в развлекательных и досуговых учреждениях для выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ, а также обнаружения подростков, употребляющих эти вещества без назначения врача.

В рамках реализации основного комплекса мер, направленных на формирование в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, полицейскими будут проведены антинаркотические мероприятия, в том числе с использованием возможностей сети Интернет.

В ходе операции в образовательных организациях будет организована разъяснительная работа с несовершеннолетними и их родителями о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.

ГУ МВД России по Алтайскому краю просит жителей края незамедлительно сообщать о фактах готовящихся либо совершаемых наркопреступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних, по круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД или по многоканальному телефону 02.

Профилактическая операция будет проводиться на территории Алтайского края по 14 апреля 2021 года.

Фото: news.myseldon.com

Автор: vizitka01

ВРубцовске