Рубцовск: Пожароопасный сезон в Алтайском крае начнется 9 апреля

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08 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Такое решение принято на уровне краевого правительства в связи со сходом снежного покрова и повышением пожарной опасности в лесах. Соответствующее постановление подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Документ вступает в силу 9 апреля. Специалисты управления лесами Минприроды АК предупреждают, что лица, игнорирующие правила пожарной безопасности в лесах, будут привлечены к ответственности.

Фото: zapoved-mordovia.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске