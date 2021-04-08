Рубцовск: Инфляция в Алтайском крае: причины отличий от России в целом

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07 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По актуальным на сегодняшний момент данным годовая инфляция в Алтайском крае составляет 5,9% (информация за февраль). Это выше, чем в целом по Сибирскому федеральному округу и по России (5,5% и 5,7% соответственно). Но это совсем не значит, что цены на все товары изменились одинаково. Росстат при расчете индекса потребительских цен — основного показателя инфляции — учитывает стоимость более чем 550 товаров и услуг, потребляемых населением. Когда меняются предпочтения граждан, пересматривается и наблюдаемый ведомством перечень. Например, в 2021 году потребительскую корзину дополнили дезинфицирующими средствами, беспроводными наушниками, ягодами, грибами, в то же время убрали из нее меховые головные уборы, шерстяные ковры.

Причины ускорения роста цен в феврале были общими для большинства российских регионов, в том числе и для Алтайского края. Спрос постепенно начал расширяться, издержки производителей продолжили расти, наблюдалось временное ухудшение эпизоотической ситуации.

В то же время на динамику цен в крае повлияли и региональные факторы. Например, при рекордном урожае зерна в 2020 году в целом по стране в Алтайском крае зерновых собрали меньше. Снижение урожая ускорило рост цен на крупы и макаронные изделия в регионе, при этом их стоимость остается ниже, чем по России. Сельскохозяйственные организации края расширили свое производство, успешно реализовав инвестиционные проекты с целью увеличения среднего надоя на корову. Это способствовало снижению цен на питьевое молоко в Алтайском крае. В целом по России молоко оставалось дороже, чем годом ранее, хотя рост цен на него замедлился.

«Региональная специфика влияет не только на динамику, но и на общий уровень цен по тем или иным товарам и услугам. Большая часть продуктов питания в Алтайском крае дешевле, чем в среднем по России. Это связано с высокой степенью самообеспеченности региона продуктами за счет развитого агропромышленного комплекса. Так, Алтайский край является крупнейшим производителем гречневой крупы в стране, лидером по производству муки и сыра, занимает ведущие позиции среди производителей сливочного масла и молока», — пояснила управляющий отделением Барнаула Банка России Татьяна Винокурова.

Цены на непродовольственные товары также различаются по регионам. В Алтайском крае налажено производство хлопчатобумажных тканей и постельного белья, поэтому цены на них ниже среднероссийских. А газовое моторное топливо в край привозят из других регионов, поэтому его стоимость выше, чем по России, влияют логистические издержки.

Однако невысокий уровень доходов населения в крае и, соответственно, слабый спрос на услуги, ограничивает возможность повышения цен на услуги, а их стоимость преимущественно ниже, чем по стране. Например, проезд в общественном транспорте в крае стоит меньше, чем в среднем по России. Повышение стоимости проезда в столице региона откладывается с сентября прошлого года, чтобы не усложнять и без того непростую для населения экономическую ситуацию. Содержание личных автомобилей и проезд в такси также обходятся жителям края дешевле.

Таким образом, инфляция в регионах России складывается по-разному. Банк России одной из своих основных целей определил поддержание инфляции вблизи 4% в целом по стране. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по России вернется к цели в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Фото: ostrovrusa.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске