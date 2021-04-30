ГОРНЯК22 30.04.2021

Рубцовск: Накануне Дня Победы комплексную диспансеризацию прошли все ветераны Великой Отечественной войны

8 часов Ago

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29 апреля 2021 г. — VRUBCOVSKE.RU. Всего в Алтайском крае по данным Министерства социальной защиты Алтайского края на 25 марта 2021 года проживают около 13 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненные к ним по льготам. Уже много лет накануне Дня Победы их комплексно осматривают специалисты районных или городских поликлиник, — сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края.

Результаты осмотров и проведенных обследований вносятся в карту диспансерного наблюдения, в регистр участников Великой Отечественной войны. По итогам разрабатывают индивидуальные годовые планы лечебно-оздоровительных мероприятий. Результаты ежемесячно направляют в Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн. При необходимости ветеранов ВОВ госпитализируют. В медицинских организациях края, для этого предусмотрены отдельные палаты.

С начала 2021 года ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям лиц выдано лекарственных препаратов на сумму 416,3 тыс. рублей. Маломобильным, одиноким гражданам — на сумму 258,1 тыс. рублей. Данному направлению уделяется особое внимание.

Фото: zdravalt.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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