Рубцовск: С начала года в Рубцовске водители пассажироперевозящего транспорта 97 раз нарушили ПДД

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07 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Госавтоинспекция сообщает, что за истекший период текущего года водителями пассажироперевозящего транспорта совершено 97 нарушений ПДД. Кроме того с участием и по вине пассажироперевозящего транспорта зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

В целях контроля за режимом труда и отдыха водителей пассажироперевозящего транспорта, а также проверки соответствия технического состояния автобусов 08.04.2021 сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Рубцовский» будет проведено профилактическое мероприятие «Автобус».

Фото: vesti22.tv

Автор: vizitka01

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