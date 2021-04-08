Рубцовск: В Алтайском крае оттепель. Прогноз погоды на ближайшие дни

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07 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По информации синоптиков, в регионе характер погоды существенно не изменится. В ближайшие трое суток продолжится таяние снега благодаря плюсовым температурам днем и около нуля — ночью. Также сохранится порывистый ветер переменных направлений.

Так, 7, 8 и 9 апреля в крае в отдельных районах ночью и днем возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Температура ночью от -5 до +2 градусов, днем 4-9 градусов тепла, местами по югу до +13… +14, — пишет пресс-служба правительства Алтайского края



Фото: news-factor.ru

Автор: vizitka01

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